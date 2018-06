Madagascar: Coupe du Monde - Gérard Rakotondramanana et Harivony Niaina iront en Russie

Gilbert Rakotondramanana assistera à deux matchs de la Coupe du Monde.

Ils assisteront aux matchs du 26 juin entre le Danemark et la France et le 27 juin entre la Serbie et le Brésil.

Deux autres Malgaches à la Coupe du monde de football en Russie 2018. A travers un défi lancé par le groupe Star à ses grossistes, ils sont deux à gagner un voyage pour assister aux rencontres de la Coupe du monde. Il s'agit de Gérard Rakotondramanana, Partenaire Star Antananarivo et de Niaina Harivony Rakotomalala, Partenaire Star Majunga. La remise du billet a été effectuée, au siège du groupe Star à Andraharo. « Nous avons organisé un challenge volume à travers un objectif de vente et c'est pour cela que ces deux grossistes ont remporté le prix » affirmé Vania Rasamimanana, Chef de produits Boissons Gazeuses de la Star. Ils assisteront aux matchs du 26 juin entre le Danemark et la France et le 27 juin entre la Serbie et le Brésil.

Depuis 1974, Coca-Cola est le fidèle partenaire de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Sponsor officiel de la Coupe du Monde de football depuis 1978, la marque accompagne le développement du football à travers le monde dans de nombreux évènements organisés par la FIFA. A chaque mondial de football, Coca-Cola fait des heureux en étant aux côtés des professionnels du sport, mais également en faisant participer les amateurs du ballon rond et les consommateurs. 25 000 lots. L'envergure du partenariat est telle que durant la période du mondial du 14 juin au 15 juillet, des animations seront programmées sur tous les circuits de ventes à Antananarivo et dans quelques grandes villes de Madagascar. Une grande campagne de communication sera diffusée à travers les médias, et divers jeux et animations seront organisés dans les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). De plus, des « road shows », des tournois de jeux vidéo, des jeux pronostics et autres jeux seront prévus afin de permettre à chaque consommateur d'être au codeur de la « Coupe du Monde ». Plus de 25 000 lots seront à distribuer durant toute cette période.

A partir du mois de juillet, des cafés, hôtels et restaurants partenaires diffuseront les matchs et une projection sur écran géant est prévue pour la finale du 15 juillet, animée et suivie de grands concerts avec des artistes de renoms. « Coca-Cola est ravi d'offrir aux passionnés de football de ce pays la possibilité de vivre et partager les émotions collectives associées à ce tournoi. Nous avons toujours œuvré pour créer une connexion avec nos consommateurs autour de ce qui les passionne. Nous partageons avec nos consommateurs la joie associée à ce plus grand rendez-vous sportif du monde » a comme son slogan l'annonce, « Coca-Cola, Taste the feeling », la marque fera vibrer le monde, dont Madagascar, dans une ambiance de fraîcheur et festive et fera vivre des moments inoubliables à tous durant toute la campagne de la Coupe du Monde de football 2018.