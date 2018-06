Madagascar: Eglise anglicane à Diégo-Suarez - Formation en protection sociale avec la CNaPS

Au lendemain de la nomination des nouveaux membres du gouvernement, les députés de l'opposition et leurs… Plus »

Contenu. Cette formation, organisée dans les locaux de la Cathédrale Saint-Mathieu de la capitale du Varatraza a vu la participation de 37 bénéficiaires. L'atelier a permis aux participants de mieux comprendre les trois régimes gérés par la CNaPS, à savoir : les prestations familiales, les rentes en cas d'accidents de travail ou maladies professionnelles et la pension. Le contrôleur assermenté de la CNaPS, M. Haja Rasolo a expliqué aux participants la définition d'un accident de travail ainsi que les prestations y afférents, telles que les rentes, les frais de déplacement pendant la convalescence, etc.

Les 7 et 8 juin dernier, la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) et l'EEM ont organisé une formation en protection sociale à Diégo- Suarez. Dédiée aux travailleurs de l'EEM, cette formation cadre dans la convention signée l'année dernière entre cette église et la CNaPS, représentées par Mgr Ranarivelo Samoela Jaona et Arizaka Rabekoto Raoul.

