Madagascar: Concours de robotique - Airtel soutient l'équipe malgache

Fidèle partenaire du développement numérique, Airtel Madagascar a déjà soutenu l'équipe malgache à l'« Africa App Challenge », concours de développement d'application mobile organisé par Samsung et Singapore Télécom. Kevin Rabefaritra, représentant de Madagascar à ce challenge a terminé à la troisième place. « La participation à First Global Challenge est bien plus qu'un concours de robotique. Alors que les participants apprennent à trouver des solutions aux grands défis mondiaux, c'est-à-dire, l'eau, l'énergie, la sécurité, la médecine, l'alimentation et l'éducation, ils apprennent également à travailler les uns avec les autres pour le bien-être de la communauté mondiale» a conclu Sahaza Merline, responsable de l'ONG Habaka et mentor de l'équipe malgache.

Outre la participation aux frais de transport des cinq jeunes prodiges malgaches qui vont participer au concours, l'engagement d'Airtel Madagascar prendra également la forme d'une mise en place d'infrastructures de connectivité pour la réalisation du projet. « Bien plus que le cliché de simple gadget qu'on lui attribue, la robotique permet une amélioration de la qualité de vie, un gain de productivité et un développement durable. Autant d'éléments susceptibles d'accélérer l'émergence économique de Madagascar » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

