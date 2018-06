Madagascar: « In Square Blackball Challenge » - Danny de l'ISBC sacré vainqueur

La finale du tournoi « In Square Blackball Challenge » a eu lieu finalement à la salle de conférence de l'« American Center » en dépit des bruits qui ont circulé. Danny de l'ISBC a été sacré champion en s'imposant face à Eric du Club Alpha sur un score de 6 à 1.

En demi-finale, Danny et Eric ont battu respectivement Gary BBCM et Nokoloina de PCB en demi-finale. » Le tournoi n'a pas été facile, car le niveau était très élevé, je suis très content, car mes durs entraînements ont donné ces fruits. » a indiqué le champion. Avec cette victoire, Danny a remporté la « money prize » de 600 000 Ariary et Eric a empoché la somme de 200 000 Ariary. Manandaza avec cette prestation, un joueur a été élu meilleure découverte de cette édition. Le public était au rendez-vous pour admirer le beau spectacle qu'ont offert les joueurs. L'organisateur a relevé le défi en offrant un meilleur tournoi aux organisateurs surtout du timing parfait, l'ambiance, la présentation et le règlement sportif digne d'un grand tournoi international. « Nous sommes satisfaits d'avoir pu mener à bien l'organisation de ce tournoi qui va être désormais un rendez-vous annuel majeur et notre perspective est de rendre ce tournoi en un tournoi international à Madagascar.» a déclaré, Zo Rakotobe, président de l'ISBC.

Pour les prochaines éditions, des joueurs français, portugais et anglais ont déjà manifesté quelques signes d'intérêts de vouloir jouer à Madagascar. L'ISBC projette d'organiser un tournoi de billard B to B qui sera destiné qu'aux amateurs vers la fin de l'année. Il est à signaler que le prestigieux tournoi de « Billard Blackball » organisé par « In Square Billard Club » a regroupé 66 joueurs issus des grands clubs de Tana à savoir PCB - BBCB - STONE - DREAM'S - ARENA - ULTEAM'8 - ROYAL - SUPREME - LUIGGY - GAMES - ALPHA.