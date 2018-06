Madagascar: Elevage de petits ruminants - Madagascar indemne de maladie

Au lendemain de la nomination des nouveaux membres du gouvernement, les députés de l'opposition et leurs… Plus »

CASEF. Le respect des normes a permis au pays de se lancer dans l'exportation. La Direction des Services Vétérinaires auprès de ce ministère a entamé de nombreux travaux de dépistages systématiques et de travaux de veille menés par les vétérinaires aussi bien issus du secteur public que privé. Le Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire a également joué un grand rôle dans l'obtention du certificat. Il faut savoir également que Madagascar est le seul pays ayant obtenu ce certificat en Afrique. Par ailleurs, Madagascar a pu maintenir le statut indemne de la fièvre aphteuse cette année. Notons que le Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) auprès du MPAE a contribué à l'octroi de ce statut indemne de Pestes de Petits Ruminants et au maintien du statut indemne de Fièvre Aphteuse. Il contribue entre autres à l'appui au renforcement de capacité des techniciens du Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire (LNDV) en matière de diagnostic de ces maladies et à la réalisation des différents prélèvements dans toutes les Régions de l'île, sans oublier l'équipement de ce laboratoire national et du Laboratoire régional.

« Le certificat remplit les éleveurs d'espoir, car il mène vers la voix de l'Emergence qui a pour vision de faire de Madagascar le grenier alimentaire de l'Océan Indien en 2030 », a expliqué le Dr Raymond, le directeur général de l'Elevage au sein du ministère chargé de l'Agriculture et de l'Elevage. « Ce certificat permettra aux éleveurs à s'ouvrir à l'exportation de petits ruminants vers l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. Il a été obtenu grâce à l'approbation des 182 pays membres de l'Organisation Internationale des Epizooties (OIE) », a-t-il poursuivi.

