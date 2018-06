Madagascar: « Paositra Malagasy » - Un trophée international pour sa qualité de services

interview

La « Paositra Malagasy » a adapté ses offres avec l'évolution technologique, la concurrence et les besoins des consommateurs. Cet établissement affiche toujours de bonnes performances, selon son DG Nirina Augustin Rakotomalala. Interview.

La « Paositra Malagasy » est connue pour ses services postaux, mais ce genre de service risque d'être obsolète. Cette société a-t-elle un avenir ?

En effet, la « Paositra Malagasy » a initié le lancement de plusieurs services à Madagascar. Mais ses offres évoluent avec le temps. Nous avons quatre services principaux. Outre le service postal, il y a également les services financiers postaux comme les transferts d'argent, les comptes épargne et les produits technologiques comme les « cybers-paositra » dans les grandes villes, la mise à disposition de salle de vision-conférence et salle de jeux à Mahajanga, etc. En outre, nous avons l'agence « Transpost » pour le transport de personnes et de marchandises qui couvre le territoire national.

Mais est-ce que la « Paositra Malagasy » fait le poids face à la concurrence sur tous ces créneaux ?

Bien évidemment ! D'autant plus que nous assurons un service public. Sur tous ces services, nous avons l'avantage du prix compétitif et de la couverture nationale. Après la Gendarmerie Nationale, la « Paositra Malagasy » est la deuxième entité la plus présente dans tous les recoins de la Grande Ile. C'est d'ailleurs pour cela que les grandes multinationales comme « DHL Express » coopèrent avec nous pour la distribution et l'acheminement des colis sur le territoire national. Par ailleurs, la « Paositra Malagasy » vient de gagner le trophée « Best EMS Call Centre 2017 ». Rares sont les pays africains qui bénéficient d'une telle récompense, dont l'attribution est basée sur des indicateurs de qualité de service. L'EMS (Express Mail Service) est une coopérative des entreprises qui opèrent sur les flux internationaux. Elle travaille de concert avec l'UPU (Union Postale Universelle) et prévoit des normes et indicateurs d'évaluation. Avec ce trophée, Madagascar est devenu un pays pilote, en termes de traçabilité et de réactivité sur les envois internationaux. Il faut aussi noter que la Grande Ile accueillera la conférence plénipotentiaire de l'UPAP (Union Panafricaine des Postes) qui se tiendra les 26 et 27 juillet au CCI Ivato. Cela traduit une confiance des acteurs internationaux.

Quelles zones sont les plus attirées par les offres de la « Paositra Malagasy » ?

La réponse n'est pas évidente. Certes, les services de la « Paositra Malagasy » sont encore très prisés dans tout le pays, mais les statistiques indiquent des points où les trafics sont très élevés, surtout pour le mandat transfert d'argent à Soalala, Besalampy, Vavatenina, etc. Ces zones sont généralement enclavées et plusieurs opérateurs y proposent des services similaires, mais nous pouvons affirmer que la « Paositra Malagasy » gagne davantage de terrain sur le marché.