Guinée: Crise politique - Des émissaires de l'OIF chez Cellou Dalein Diallo

Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie(OIF) ont rendu visite à Cellou Dalein Diallo leader de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et chef de file de l'opposition guinéenne ce 11 juin 2018.

Les échanges ont été axés sur l'assainissement du fichier électoral réclamé par les opposants au régime Aloha Condé.

À sa sortie du quartier général de l'UGDG, Mohamed Salia Sokona, chef de mission de l'OIF a indiqué qu'il s'agit d'une mission d'évaluation.

"Nous étions là pour échanger sur la meilleure manière pour qu'on puisse avoir des élections libres, transparentes et crédibles. C'est une mission d'évaluation qui est là et non celle d'audit. Nous sommes satisfaits des échanges", explique Monsieur Sokona.

De son côté, Cellou Dalein Diallo a fait savoir que la délégation voulait savoir quelles sont les préoccupations et les appréhensions des opposants par rapport au fichier électoral.

"Nous avons pris le temps pour leur expliquer. Parce que l'expert engagé dans ce processus doit le savoir. Donc ils ont pris note mais la mission n'est pas venue pour faire l'audit. Elle est venue pour évaluer la situation, savoir quelles sont les préoccupations des Guinéens.

C'est pourquoi nous avons eu à rappeler qu'il y a des accords depuis 2013 mais ce n'est jamais respecté. Nous sommes le seul pays dans la sous région où pratiquement, chaque année il faut un dialogue politique.

On a dit à l'OIF qu'on souhaite que l'Union européenne, le système des Nations unies et la Francophonie qui accompagnent la Guinée dans la réalisation de cette action soient appelées. On ne reprendra pas les négociations sans ces trois institutions", promet le chef de file de l'opposition.

Au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire de sa formation politique le samedi 9 juin dernier, Cellou Dalein Diallo avait invité ses partisans de se tenir prêts pour la reprise des manifestations de rue dès après le mois saint de Ramadan.