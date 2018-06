Guinée: Abdou Diallo - L'OL prêt à lâcher plus de 20 M€ pour le Franco-Guinéen

Arrivé à Mayence en provenance de l'AS Monaco il y a un an, le Français d'origine guinéenne de 22 ans a changé de dimension en Bundesliga. Il faut dire que le natif de Tours a été désigné dans l'équipe-type de la journée à 7 reprises en 2017-2018. Ces états de service ont convaincu les dirigeants lyonnais, qui se retrouvent cependant confrontés à une forte concurrence sur ce dossier. Mais Abdou Diallo s'est montré très intéressé par le projet lyonnais, dans lequel il serait titulaire aux côtés du Brésilien Marcelo, en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Le quotidien sportif révèle l'intérêt des Gones pour le jeune joueur, considéré comme un grand espoir européen à son poste et qui a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec le club allemand. Il s'agirait aujourd'hui du plan A pour renforcer l'arrière-garde de Bruno Genesio, l'entraîneur des coéquipiers de Nabil Fekir. A en croire les informations de nos confrères, les Gones se seraient positionnés concrètement pour arracher la signature d'Abdou Diallo qui serait aussi pisté par Arsenal, Naples et surtout Dortmund.

