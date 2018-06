Algérie: 830 demandes de Kafala d'enfants orphelins ou assistés en attente à Alger

Le centre a bénéficié de subventions de la wilaya d'Alger et de la Direction de l'action sociale pour la réfection de certains pavillons et la cuisine, selon la responsable qui a ajouté que "l'état du centre nécessite des réfections d'urgence".

Relevant le peu d'attrait de ces structures en raison des salaires bas, elle a cité également, entre autre les lacunes constatées par la commission, le manque de véhicules d'urgence, l'humidité dans les chambres et le délabrement des salles de bain et salles d'eau nécessitant des travaux, notamment au Centre de Sidi Moussa, qui connait des travaux de restauration du pavillon pour malades mentaux. Le même constat a été fait sans nombre de pavillons et salles d'eau du Centre pour enfance assistée d'El Mohammadia en raison des fuites d'eaux, a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, la présidente de Commission des affaires sociales et culturelle de l'APW d'Alger, Mme Kadri Ahlam a indiqué que la visite a été l'occasion de constater les lacunes dont souffrent ces Centres, dont "le manque de la ressource humaine (fonctionnaires et encadreurs), qui représente un obstacle pour une bonne prise en charge des pensionnaires".

Dans cette optique, Mme Djabali a mis l'accent sur l'impératif de "mettre à jour" les lois où un vide juridique a été relevé, notamment en termes de définition de la durée d'accueil de l'enfant dans le Centre et de délai donné à la mère biologique pour décider de l'abandon ou non de son enfant, car souvent, a-t-elle dit, la mère laisse son bébé au centre sans officialisation de l'abandon pour permettre son +adoption+ par une autre famille".

