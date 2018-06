Cote d'Ivoire: Congrès européen de la "Pub" - Le pays a pris part aux assises sur "la digitalisation future de la publicité extérieure"

L'Afrique était également au rendez-vous de Naples avec trois délégués dont deux de la Côte d'Ivoire et un du Nigeria. La Fepe, faut-il le souligner, œuvre pour la promotion et l'amélioration de l'industrie de l'affichage.

Chaque année, l'association organise un congrès autour de la publicité extérieure, avec l'appui d'experts et professionnels. Un espace de rencontres et des moments d'échanges entre les acteurs de la publicité extérieure venus du monde entier et d'avoir une visibilité complète de cet environnement en constante évolution. Une occasion rêvée pour les professionnels de l'affichage pour faire du Congrès de Sorrente une véritable plate-forme.

Le président de la Cafci, Mahama Coulibaly, et son vice-président chargé du marketing et des relations extérieures Guillaume Adom ont donc pris part à cette rencontre tenue du 6 au 8 juin 2018, en Italie, au Hilton Sorrento Palace de la localité de Sorrente.

