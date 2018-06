Togo: Dr Kampatibe à Assouma et Cie - « La Cour constitutionnelle ferait mieux de s'impliquer dans la résolution de la crise »

Le 12 Juin 2018, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement et à la Commission électorale (CENI) de… Plus »

Aussi, le député ADDI est visiblement contre le mode de scrutin des législatives. « Aujourd'hui si on veut faire des élections, on doit revoir le code électoral. Moi personnellement, je suis contre les élections législatives à un tour avec liste bloquée parce que cela a déjà causé des dégâts dans nos zones par le passé », a-t-il lâché.

Des déclarations de candidatures sur lesquelles doivent se plancher la Cour Constitutionnelle pour publier les lites qui respectent les normes et qui pourront être en course, soit 25 jours avant le scrutin.

Aboudou Assouma et ses collègues ont également fait savoir dans le même document cité plus haut que pour le scrutin législatif à venir, les têtes de listes en se référant aux dispositions de l'article 221 du code électoral, se doivent de déposer une déclaration de candidature auprès de la CENI, 35 jours au plus tard avant le scrutin.

Les élections législatives doivent se tenir entre le 20 Juillet 2018 et le 19 Août 2018, c'est l'indication donnée hier en soirée par la Cour constitutionnelle qui par la même occasion attire l'attention du gouvernement et la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) sur le retard pris.

