Mali: Orange Mali lance la commercialisation de ses kits solaires au village de Bancoumana

Orange Mali allie électricité et téléphonie dans un esprit de responsabilité sociétale. Dans un marché concurrentiel enrichi par l'arrivée d'un troisième opérateur Alpha Télécoms (ATEL SA), propriété de l'homme d'affaires burkinabé, Appolinaire COMPAORÉ, la filiale malienne du Groupe français, s'efforce à faire bouger les lignes. Au mieux possible.

Le sénégalais Alassane DIENE avait inscrit dans son agenda dès sa prise de fonction, de densifier le réseau et d'améliorer progressivement la qualité de la plateforme technique. La distribution des kits solaires en faveur des populations de cette localité malienne apporte du baume au cœur et intervient dans un contexte de pré-Coupe du monde qui va se tenir en Russie.

