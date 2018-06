Mali: Migrants de retour - 72 projets de réinsertion financés à 100% par l'Etat

Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine vient de lancer officiellement au titre du budget spécial d'investissement (BSI) 2018, les projets de réinsertion et d'insertion en faveur des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration irrégulière.

Il ressort de cette cérémonie que 2207 personnes sont concernées par 72 projets de réinsertion financés à 100% par l'Etat.

S'exprimant à sujet le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Dr Abdramane Sylla, a précisé que les projets ont été financés à 100% par l'Etat à travers le Budget Spécial d'Investissement de l'Etat de 2018 et permettront l'insertion ou la réintégration de 2207 personnes à travers 72 projets.

« Avec ce fonds de réinsertion mis en place depuis 3 ans maintenant, notre ambition est non seulement de donner l'espoir à la jeunesse mais également de réduire les conséquences dramatiques de la migration irrégulière », a-t-il fait savoir.

Pour la réinsertion des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration irrégulière, le ministre a souligné que le Gouvernement a mis en place de nombreux dispositifs au sein des départements sectoriels tels que l'Agriculture, l'Emploi et la Formation Professionnelle, l'Elevage et la Pêche ou du Tourisme et il est allé à la mobilisation des ressources au niveau international auprès des pays partenaires et amis.

Au cours de cette cérémonie de lancement des activités des projets, des témoignages ont été faites par Maïmouna Doumbia de l'association des femmes rapatriées de la Libye et de Malick Traoré de l'Association des jeunes rapatriés de la Centrafrique. Ils ont tous remercié le gouvernement pour avoir financé des projets de réinsertion et de développement.