Angola: L'Economie angolaise marche bien - FMI

L'institution souligne que la chute du prix du pétrole et la manière dont la politique économique a été menée avant l'entrée en fonction de la nouvelle équipe gouvernementale ont mis sous pression l'économie du pays, indiquant que la baisse drastique des prix du pétrole (débutée mi-2014) ) a considérablement réduit les recettes fiscales et d'exportation, stoppant la croissance de l'économie et provoquant une forte accélération de l'inflation.

"Depuis la tenue des élections l'année dernière, le Gouvernement du Président João Lourenço met en œuvre des politiques en vue de récupérer la stabilité macroéconomique et améliorer la gouvernance, en congédiant les hauts fonctionnaires de l'ancien Gouvernement, et instaurer les enquêtes sur les possibles détournements de fonds dans diverses institutions publiques , ayant crée une unité spécialisée contre la corruption », souligne le FMI.

