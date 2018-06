Gabon: PK9/ LBV - Faute d'eau potable, « on fait comme on peut ! »

Le chef du quartier qui dit avoir longtemps écrit aux autorités pour que le problème soit résolu, semble se résigner devant notre micro : « mes enfants, on ne va pas dire les mêmes choses à chaque fois, on a déjà parlé de ce problème mais ça ne change pas ».

Si ces habitants affirment ne pas boire de l'eau de puits et des rivières, ils s'en servent tout de même pour la toilette, la lessive et pour faire la vaisselle. Réservant l'eau du robinet à la préparation des aliments, « ça permet de faire moins de dépense » nous jette Michel debout devant son puits.

« Ça c'est ma pompe, j'ai dépensé énormément d'argent pour l'amener jusqu'ici. Le compteur se trouve au Pk11. Je suis un jeune entrepreneur et je distribue l'eau à des nombreuses familles au quartier. Les gens me payent 100francs pour puiser un bidon » ajoute-il tout souriant.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.