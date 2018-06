Burkina Faso: Opération caisses vides - Le suivi est «mitigé», selon la sous-section CHU/YO du Syntsha

Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

Ce sont au total 5 centrales syndicales et 21 syndicats autonomes en plus des forces vives (chefs coutumiers, société civile, partis politiques, etc.) qui prennent part à cette rencontre, qui prendra fin le jeudi 14 juin en vue d'apporter des solutions aux différentes revendications syndicales.

Alors que les conséquences des grèves sont plus fâcheuses. Nous leurs demandons juste de nous écouter et discuter parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous manifestons», fais savoir M. Zoungrana.

