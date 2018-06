Congo-Kinshasa: Imbroglio autour de la publication des listes électorales provisoires

Après cette découverte, dans la Commission on veut maintenant rectifier le tir et on assure que les listes provisoires seront affichées 90 jours au plus tard - c'est la loi - avant les élections. Ce serait donc en septembre. La Céni se veut rassurante et assure que le calendrier sera respecté.

Joint par RFI, le président de la Céni dit donc que l'édition des listes est en cours et que de toute façon la loi lui demande de publier les listes provisoires 60 jours avant le scrutin. Après avoir consulté la loi en vigueur, les articles 6 et 8 sont formels, ce sont en fait les listes définitives qui doivent être publiées 60 jours avant le vote.

Le travail d'impression des listes électorales continue. C'est le message du président de la Céni, Corneille Nangaa. En tous cas, l'opposition réclame la publication de ces listes électorales depuis le 28 mai, date à laquelle la Céni s'est engagée à les éditer le plus rapidement possible.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.