Tunisie: Un taux de couverture de 109.6%

Les exportations des produits alimentaires durant les cinq premiers mois de 2018 ont été d'une valeur équivalente à 2509.4 millions de dinars, ce qui correspond à une évolution de 90% par rapport à la même période de l'année dernière.

A l'origine de cette performance, la hausse des exportations de l'huile d'olive avec 127.8 mille tonnes contre 40.1 mille tonnes, une année plus tôt. La valeur de ces exportations d'huile d'olive ont été de 1216.2 MD contre 359 MD en 2017. On note également une amélioration au niveau des prix de 6%.

Tomates géothermales

D'autres produits ont enregistré un accroissement des exportations comme les légumes frais avec 47% et particulièrement les tomates géothermales. La valeur des exportations des agrumes a évolué, de son côté, de 5% malgré la baisse des quantités de 25%. A noter que, exceptées les recettes provenant de l'huile d'olive à la période indiquée, la valeur des exportations alimentaires a accru de 34%. S'agissant des fruits d'été, il y a lieu de signaler que les quantités exportées ont été de près de 9 mille tonnes d'une valeur de 30.8 MD soit une évolution respectivement de 43% et de 70% en quantités et en valeur par rapport au cinq premiers mois de 2017.

Quant à la valeur des importations alimentaires, au cours de la période indiquée, elle a été de 2290 MD correspondant à une évolution de 16.3% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce résultat s'explique par la chute du prix de change du dinar tunisien en comparaison avec les autres devises et le renchérissement de la valeur de certains produits alimentaires de base importés comme le blé dur (+30%), le blé tendre (+18%), les dérivés du lait (+58%) et le sucre (+22%). Par contre, d'autres produits alimentaires ont connu une diminution de la valeur d'achat durant la période indiquée comme le maïs, les huiles végétales respectivement de 13% et de 28% vu la baisse des quantités importées.