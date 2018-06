Tunisie: Maintenir la pression

Dès les 4 premiers jours, ces équipes ont voulu frapper fort.

C'est ainsi qu'ils ont pu réaliser environ 2.100 opérations dans les circuits de gros ou de détails. 225 infractions de diverses natures ont, alors, été relevées. Après le mois de Ramadan, on pourra avoir un bon bilan de l'action entreprise par les services du contrôle économique.

Néanmoins, le consommateur était, souvent, démuni devant les pratiques surprenantes de certains commerçants. Il était, de plus, rebuté de porter plainte ou de tenir bon en raison de contraintes objectives. Le recours aux services de contrôle était insignifiant. Même les citoyens savent que, lorsqu'il y a des opérations de contrôle, tous les commerçants, dans un lieu donné, se contactent immédiatement. Ils ne sont jamais pris au dépourvu.

Les téléphones s'activent et tout le monde prend les mesures qui s'imposent pour être « en règle». Du moins, juste le temps que les agents aient fait leur tournée. En d'autres termes, une fois les agents de contrôle partis, les vrais prix (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas officiels) reprennent leurs places sur les étalages. Si, bien sûr, notre marchand affiche les prix.

Or, on a tous eu l'occasion d'être confronté à des abus et à des arnaques avérés sans trop pouvoir réagir. La seule issue possible restait le boycott de la personne concernée.

Il est vrai, aussi, que les agents de contrôle font l'objet de beaucoup de contraintes et d'agressions verbales et même physiques. Ils ont eu, d'ailleurs, l'occasion de le faire savoir par des mouvements de protestation.

En outre, les différents commerçants ont leurs techniques pour échapper aux opérations de contrôle. Certains sont de grands bonimenteurs. D'autres ont leurs astuces pour amadouer l'ardeur de certains agents. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir le plus grand respect pour ce corps de métier qui ne cesse d'apporter sa contribution à l'économie tunisienne.

Mais, on l'a souvent rappelé, le contrôle officiel ne suffit pas. Sans l'adhésion du citoyen et du reste de la société civile, les efforts entrepris resteront toujours limités. L'apport des organisations professionnelles, à l'instar de l'Utica, de l'Utap et d'autres, est vivement souhaité.