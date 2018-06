Tunisie: Que de paradoxes et de contradictions !

C'est une somme considérable de constats, touchant la vie économique de notre pays et ses dimensions politique, sociale et culturelle qui, le moins que l'on puisse dire, laissent perplexes plus d'un, surtout parmi ceux ayant un minimum d'esprit critique et de capacité de discernement.

Pleins de paradoxes et de contradictions ont, en effet jalonné et jalonnent encore l'oued en crue du processus révolutionnaire puis de transition démocratique qui s'était déclenché (a été déclenché) fin décembre 2010 et qui doit normalement toucher à sa fin mais qui semble s'étirer en longueur, avec une nette fuite en avant.

Citons-les en vrac afin de brosser un tableau de rappel pour ces grosses tumeurs qui nécessitent de lourdes et douloureuses interventions chirurgicales. Et là, commence la série noire des paradoxes et des contradictions, le renvoi périodique et à des délais indéterminés de réformes vitales et urgentes, tout en donnant des intérêts parfois démesurés à des dossiers secondaires.

Les chômeurs et autres marginaux ainsi que les épris de liberté se sont soulevés pour arracher un minimum de dignité, et voilà que les plus tranquilles sur l'avenir de leurs enfants et les plus indifférents quant à l'avenir du pays et sa souveraineté qui récoltent les fruits irrigués par le sang des martyrs.

Economie parallèle hypertrophiée (le parasite qui devient plus important que l'hôte), prêts contractés par l'Etat, surtout pour financer le fonctionnement, le développement peut, lui, attendre, fonction publique surchargée, mais inefficace, fièvre acheteuse et surendettement, banques qui financent la consommation au lieu de financer l'investissement, gros chats surendettés qui font la sieste et petits entrepreneurs terrorisés, etc.

Trop d'argent qui circule hors des circuits légaux ou échappant à toute traçabilité, lourde charge fiscale contre les salariés et évasion fiscale quasi légitimée pour les autres revenus, entreprises publiques surendettées et où les avantages pour le personnel sont inversement proportionnels au rendement qui est au plus bas.

Très gros salaires et parachutes dorés pour de hauts responsables sans aucun plus donnés ou à donner, effort de compensation qui tourne à l'avantage des nantis, une guerre contre la corruption, déclarée en fanfare, mais qui, aujourd'hui, n'a plus de munitions, etc.

Gaspillage monstre de ressources rares de tous genres (y compris le temps), dont une bonne partie est importée à prix d'or, pays riche en énergies propres dépendant en hydrocarbures, production de l'incompétence pour un marché de l'emploi exigu, jeunes désœuvrés au bord de la délinquance alors que des milliers de postes ne trouvent pas preneurs, image écornée d'un pays qui ne peut satisfaire les besoins primaires de sa population et qui, de surcroît, est inconscient des multiples dangers économiques qui le guettent.

Le plus flagrant des paradoxes et des contradictions reste les revendications syndicales, ou autres, spectaculaires et en raz-de-marée et qui ont dépassé toutes les limites de la décence. Revendications qui ont touché tous les secteurs et tous les aspects des relations de travail, ainsi que des régions entières et qui continuent de s'épanouir alors que le pays croule sous les dettes, la productivité est au plus bas et le chômage reste endémique et récalcitrant avec un taux très élevé.

Augmentations salariales, un vilain refrain de salariés qui travaillent peu et mal, qui s'embourbent dans les dettes, car ils sont d'irréductibles consommateurs anarchiques et impulsifs et qui trouvent le luxe d'imposer leur diktat à des gouvernements frileux.

Revendications se traduisant quasi-automatiquement par des grèves qui paralysent des secteurs entiers et même un grand pan de notre économie, et ce, dans l'impunité la plus révoltante alors que ces mouvements pénalisent parfois toute une population.

Bref, tout un syndrome qui ne fait qu'enfoncer le pays dans la dépendance et la pauvreté sous toutes ses coutures et qui nécessite, comme déjà dit, un remède de cheval.

Ajouté le : 13-06-2018