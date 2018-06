Libye: Tunisair reprendra prochainement ses vols vers la Libye

Les deux ministres ont examiné les moyens de promouvoir les exportations agricoles et industrielles tunisiennes en Libye en contrepartie de l'importation du pétrole brut et son raffinage en Tunisie, avant la prochaine réunion de la commission mixte préparatoire au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, prévus le 5 juillet à Tunis, prélude à la tenue de la haute commission mixte au niveau des chefs de gouvernement qui aura lieu dans les prochains mois, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également examiné certaines questions consulaires en suspens ainsi que le dossier du remboursement des dettes libyennes auprès des cliniques de santé tunisiennes. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué, d'autre part, que la visite du chef de la diplomatie tunisienne en Libye a été une occasion «de consolider les relations stratégiques entre les deux pays frères et les moyens de réactiver l'initiative présidentielle et les résultats de la réunion ministérielle tripartite tenue le 21 mai à Alger et de la réunion du 29 mai à Paris visant à aider les parties libyennes au dialogue et à la négociation pour trouver une solution politique à la crise dans ce pays frère».

Le ministre des AE s'est entretenu par ailleurs lors de sa visite avec de hauts responsables libyens sur les moyens de consolider les relations communes dans tous les domaines et les prochaines échéances prochaines.

Selon le communiqué, le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen, Fayez Sarraj, «a mis en valeur l'initiative du président Béji Caïd Essebsi pour faire aboutir le processus de règlement politique en Libye ainsi que les efforts consentis par la Tunisie pour aider la Libye à surmonter cette crise et atténuer les souffrances de son peuple».

Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens d'aplanir les obstacles devant les échanges commerciaux et de simplifier les actions des sociétés dans les deux pays. Jhinaoui a évoqué d'autre part les perspectives du processus politique en Libye lors d'un entretien avec le président du Conseil supérieur de l'Etat libyen, Khaled Mechri, qui a «salué le soutien de la Tunisie et du président de la République aux choix du peuple libyen et son aspiration à la sécurité et la stabilité». Le ministre des AE a eu, en marge de cette visite, une entrevue dans le consulat de Tunisie à Tripoli avec des ressortissants tunisiens en Libye au cours de laquelle il a réaffirmé «l'intérêt porté par l'Etat à tous ses ressortissants, notamment en Libye».

«Cette visite sera suivie par une série d'autres visites pour consacrer la politique de concertation avec les différents protagonistes libyens et renforcer le processus politique consensuel» dans ce pays, souligne le communiqué.