Tunisie: Notre panier en devises

C'est ainsi que l'on pourrait réduire les importations payées en devises. Evidemment, certaines importations demeurent indispensables comme les produits de base, les médicaments, les équipements médicaux et industriels, les matières premières et les produits semi-finis pour les entreprises. L'entreprise tunisienne est appelée, de son côté, à améliorer constamment la qualité de ses produits en se rapprochant davantage des produits étrangers. Certes, des pas importants ont été réalisés dans ce sens mais du chemin reste encore à faire pour atteindre le top.

Or, actuellement la balance commerciale est largement déficitaire à cause des achats des produits de diverses sortes pour subvenir aux besoins des consommateurs, entreprises et particuliers. Il fut un temps où les autorités compétentes ont dressé une liste des produits considérés comme «de luxe» et dont les importations ne sont pas nécessaires. Une telle mesure visait à optimiser les achats en devises.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.