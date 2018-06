Tunisie: Le président de la République doit assumer ses responsabilités

Dans un communiqué publié hier, le mouvement a imputé à la présidence du gouvernement la responsabilité de «la détérioration de la situation politique et économique et de la fragilité qui menace la stabilité et la sécurité du pays».

Le mouvement a, par ailleurs, critiqué les tentatives du chef du gouvernement «de s'accrocher au pouvoir malgré l'échec de son gouvernement». Pour «La Tunisie d'abord», le chef du gouvernement «agit à contre-courant de la majorité des parties prenantes du Document de Carthage.

Selon le mouvement, la Tunisie traverse actuellement une crise politique, sociale et économique profonde qui a suscité le désenchantement du peuple. « Le chef du gouvernement s'est adressé au peuple afin de régler ses comptes avec son parti, de manière aggravant la situation dans le pays et menaçant sa stabilité et sa sécurité, surtout après la suspension des concertations autour du Document de Carthage 2», lit-on de même source

«La Tunisie d'abord» considère que la situation actuelle du pays est le résultat d'une politique improvisée basée sur les intérêts étroits aux dépens de l'intérêt du pays. « Cette situation menace la transition démocratique et favorise le retour en arrière», met en garde le mouvement.

Il a, en outre, appelé tous les partis politiques, organisations et forces nationales à faire preuve de vigilance face à cette situation « dangereuse» et à unifier les forces afin de mettre fin à l'état de chaos et d'effondrement menaçant le pays.