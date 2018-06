Angola: Uíla accueille la première conférence internationale sur le sud-ouest angolais

Hlubango — La province de Huila accueille les 27 et le 28 de ce mois, dans la ville de Lubango, la 1ère Conférence internationale sur le Sud-ouest Angolais, les Valences et les Connaissances Endogènes, une organisation du Centre de recherche et de développement de l'éducation (CIDE) de Institut supérieur de l'Education (ISCED-Huíla).

Parlant mercredi à l'Angop, dans cette ville, le coordinateur du CIDE, Helder Alicerces Bahu, a dit qu'il s'agit d'un événement interdisciplinaire qui comte sur des jintervenants de l'Angola, du Brésil et de l'Allemagne, dans le but de récupérer la « mystique " de la recherche scientifique" endormie "par des contraintes d'ordre divers.

Il a souligné que, pendant les deux jours, dans une approche transversale, les participants revitaliseront un ensemble de recherches largement développées.

Le responsable a également appris que durant l'événement, trois panneaux seront présentés, sous les thèmes «Questions contemporaines et anciens dilemmes», «Entre avant et après» et «Représentant le local et le général».

Il a expliqué que suite aux exigences des différentes branches du savoir au niveau de l'ISCED-Huíla et répondant aux grands piliers de l'Université aujourd'hui, l'éducation, la recherche et l'extension, les conditions sont créées pour relancer la recherche dans la région du Sud et attendent avec les résultats, le partage d'idées qui peuvent contribuer à l'agrandissement et à l'encouragement de la recherche dans la région et au-delà.

Cependant, il a souligné que le public cible de cet événement ne sera pas limité uniquement à l'actuel personnel enseignant et étudiants de l'institution, ni à la population de Huila, mais aussi aux générations futures d'Angolais qui peuvent connaître la profondeur d'investigation du Sud-ouest.