Angola: Nouvelle responsable de la justice parie sur l'expansion de l'enregistrement des naissances

Delfina Graciosa Camulombo a présenté aux responsables et fonctionnaires de la justice dans la province par le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, Mme Leonor da Silva Lima e Cruz, avant d'être nommée aux nouvelles fonctions, elle a assumé le poste de directrice provinciale de la Famille et de la Promotion de la Femme, et remplace Pedro Manuel Mulanda à ces fonctions.

Elle a souligné qu'à sa connaissance sur le secteur, il y a encore dans la province un grand nombre de citoyens, y compris les enfants et les adultes, qui n'ont pas de registre des naissances, et que cette tâche sera l'une des activités à mener pendant son mandat.

Ndalatando — L'expansion des services d'état civil dans les zones les plus reculées de Cuanza Norte, afin d'assurer l'enregistrement des naissances à tous les citoyens, est le pari de la nouvelle déléguée provinciale de la justice et des droits de l'homme, Delfina Graciosa Camulombo.

