Congo-Kinshasa: La Police MONUSCO appuie la PNC pour la sécurisation des camps de refugiés

Situé à plus de 250 km au sud de Bukavu dans le territoire de Fizi, le camp de Lusenda est à environ 70 kilomètres du Burundi par la route et à quelques 35 kilomètres à travers le lac Tanganyika, frontière poreuse où s'activent toutes sortes de contrebandiers.

La localité de Lusenda abrite le plus grand camp de réfugiés burundais et l'installation de ce camp dans la région a créé beaucoup de difficultés de cohabitation entre les différentes populations. Ces difficultés ont même conduit à des affrontements parfois meurtriers.

Il s'agit de 75 carapaces, 75 boucliers, 114 menottes et autres accessoires pour renforcer les capacités opérationnelles des hommes et des femmes déployés au commissariat de police de Lusenda dans le territoire de Fizi.

