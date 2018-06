Burkina Faso: Nouveau renvoi du dossier de François Compaoré - Jusqu'à quand durera le suspense ?

Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

Depuis la mise sous contrôle judiciaire de François Compaoré, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et il n'est pas exclu que le téléphone rouge ait sonné entre Paris et Abidjan. Franchement, ne nous y méprenons pas !

En pareille occurrence, chacun y va de son analyse si fait que certains, à tort ou à raison, pensent qu'il y a des gens qui, de façon souterraine, exercent, d'une façon ou d'une autre, des pressions dans ce dossier. Et ce n'est pas absurde de le penser. Car, il faut le dire, la diplomatie a ses raisons que la Justice ignore. François Compaoré n'étant pas n'importe qui, il faudrait faire preuve de candeur pour croire qu'il peut facilement être remis aux dirigeants actuels du Burkina, dont on dit, du reste, qu'ils sont animés d'un esprit de vengeance. En tout cas, une chose est sûre.

Désormais, il faudra attendre le 3 octobre prochain pour savoir si Paul François Compaoré sera extradé vers le Burkina pour répondre des faits « d'incitation à assassinat », suite à la mort du journaliste Norbert Zongo et de trois de ses compagnons, le 13 décembre 1998. Rappelons au passage que notre confrère enquêtait sur la mort suspecte du chauffeur du frère de Blaise Compaoré, qui n'est autre que François Compaoré. Alors, pourquoi la Justice française traîne-t-elle autant avant de se décider ? Jusqu'à quand durera le suspense ? Autant de questions que l'on peut se poser, et qui restent jusque là sans réponse. Or, bien des Burkinabè pensaient que l'abolition de la peine de mort, adoptée le 31 mai dernier par l'Assemblée nationale burkinabè, accélérerait les choses.

