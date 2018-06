Congo-Kinshasa: Dépôt des candidatures - Les précisions de la CENI

Sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils politiques par décision judiciaire définitive ; les condamnées par décision judiciaire définitive pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité ; les condamnées par un jugement définitif pour viol, exploitation des ressources naturelles, corruption, détournement des publics, assassinat, torture, banqueroute et faillite; les frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours cinq dernières années précédant les élections.

Pour ce faire, plusieurs documents ont été remis aux mandataires partis et regroupements politiques. Il s'agit notamment de la copie journal officiel reprenant la liste des partis et politiques agréés par le ministère de l'Intérieur, le Code de conduite, le Guide du candidat aux élections présidentielle législatives ; la note d'accusé de réception par la Direction des Recettes Administratives, Domaniales et de Participation (DGRAD), etc.

Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a rappelé à intention les éléments constitutifs des dossiers de candidatures ; caution à payer pour chaque scrutin ; les conditions de et d'irrecevabilité des candidatures ; le numéro de compte pour frais à payer ; etc.

C'était l'objet principal de la réunion d'hier mardi 12 juin 2018, au siège de cette institution d'appui à la démocratie, entre cette dernière et les délégués des partis et regroupements politiques.

