Sénégal/Maroc: Khalilou Fadiga - Le Sénégalais frustré contre les pays africains qui ont voté contre le Maroc

Le Maroc n'a pas réussi à décrocher l'organisation de la Coupe du Monde 2026 lors du congrès de la FIFA qui a eu lieu en Russie ce mercredi. Les différentes associations ont finalement accordé leur confiance au trio, USA-Mexique-Canada.

Présent dans le comité pour plaider en faveur de la candidature de l'Afrique, Khalilou Fadiga n'a pas mâché ses mots à l'issue de l'élection. L'ancien footballeur sénégalais a fustigé les pays africains qui ont voté contre le Royaume chérifien.

« Comme on est des sportifs, on félicite les vainqueurs mais si on analyse bien la situation... Aujourd'hui, on nous a prouvé que des pays -même s'ils veulent monter des murs entre eux, empêcher certains de voyager, même si un premier ministre et un président s'échangent des noms d'oiseau- se donnent la main quand on doit faire bloc contre le continent africain. C'est une métaphore un peu terre à terre mais quand il s'agit de crever le bateau pneumatique du continent africain, ils s'y mettent à trois, voire plus... Il y a une énorme déception dans mon langage, une énorme tristesse, car certains, chez nous, n'auront jamais les moyens d'aller au Canada, aux Etats-Unis ou au Mexique, pour assister à une Coupe du monde. Notre continent a aussi le droit d'avoir sa Coupe du monde ! » a t-il dit.