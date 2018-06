Ghana: Un comité intérimaire de gestion avec Abedi Pelé

Pendant ce temps, le gouvernement ghanéen compte prendre attache avec la CAF et la FIFA afin d'éviter une sanction pour interférence politique au GHANA et dans le même temps, asseoir une nouvelle gestion du ballon rond local sans les nombreux officiels impliqués dans ce scandale.

Mr. Dan Kwaku Yeboah will serve as the committee's spokesman. pic.twitter.com/SekiHBf9ll

Government sets up interim committee to manage football. 🇬🇭

Outre le papa de Jordan et d'Andre, Dr. Kofi Amoah qui sera le président, Rev Osei Kofi, Eva Otchere et Cudjoe Fianoo (Secrétaire général) composent ce Comité qui à pour mission de gérer les affaires courantes de la fédération. Dan Kweku Yeboah en sera le porte-parole.

