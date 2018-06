Seychelles: Le festival culinaire de Praslin, et un festival des ARTs, dominent le calendrier 2018 du Conseil National des ARTs du pays

Le Conseil national des arts des Seychelles ramène le festival culinaire de Praslin cette année et ajoute un festival artistique à son calendrier des activités.

Le directeur général, Jimmy Savy, a déclaré vendredi à la SNA que les deux événements seront les principales activités du conseil en 2018.

"En raison de contraintes budgétaires, nous avons décidé d'alterner certaines de nos activités. Par exemple, le prix des arts et la Biennale auront lieu en 2019 », a expliqué M. Savy.

M. Savy a indiqué qu'en septembre, le conseil organisera un festival des arts culinaires sur la deuxième île la plus peuplée de Praslin. "Le festival était celui organisé par le Ministère du Tourisme comme attraction principale sur Praslin étant donné qu'à La Digue il y a déjà la fête traditionnelle du 15 août et que le Festival Créole se tient principalement sur Mahé", a déclaré M. Savy.

"Nous voulons que ce festival culinaire et artistique englobe la gastronomie et les arts. Nous prévoyons nous associer avec le secteur du tourisme afin qu'ils puissent s'occuper de la partie culinaire, tandis que le conseil sera responsable des arts », a déclaré M. Savy.

Le directeur général a ajouté que le festival comprendra différentes formes d'art telles que des spectacles musicaux, qui, selon lui, assureront une participation de masse et seront l'attraction principale car actuellement il n'y a pas de grands événements sur l'île.

"Je crois que les plans du Conseil National des Arts pour ramener ce festival culinaire au calendrier des activités de cette année sont une bonne initiative, car c'était un excellent moyen d'apprécier le talent de nos chefs et artistes locaux ", a déclaré la directrice générale du Seychelles Tourism Board (STB) Sherin Francis.

Mme Francis a ajouté que "Praslin est fortement tributaire du tourisme, ce qui aide aussi à donner aux visiteurs ainsi qu'à la population locale quelque chose pour lequel être impatient."

La fête culinaire et artistique de Praslin était une initiative du ministère du Tourisme et de la Culture de l'archipel et s'est tenue pour la première fois en septembre 2014.

Le festival a utilisé la noix du coco de mer, la plus grande noix du monde, comme le point culminant d'une fête culinaire et artistique. Les gens ont eu la chance de goûter différents produits fabriqués à partir de cette noix. Mais le festival a été fortement critiqué par les groupes environnementaux et n'a plus été organisé depuis.

Coco de mer en forme de pain préparé à partir du noyau de la noix était en vente pendant la Fiesta de Praslin

L'autre grand événement national organisé par le Conseil national des arts est un festival des arts. M. Savy a indiqué que le festival des arts se tiendra au mois de novembre sur l'île principale de Mahé, aux Seychelles. «Nous examinerons les arts dans toutes leurs dimensions ainsi que l'innovation à tous les niveaux», a déclaré M. Savy.

Le Conseil national des arts a également pris cette année pour revoir sa stratégie afin de mieux se préparer pour certains défis auxquels ils sont confrontés.

M. Savy a déclaré que suite à sa participation à des événements internationaux tels que le MIDEM - Marché International du Disque et de l'Edition Musicale, marché international de la musique organisé à Cannes, le Conseil mobilise des ressources afin de s'assurer la participation réussie des Seychelles - un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental - dans les foires futures.

M. Savy a indiqué que le Conseil se penchera également cette année sur le renforcement du mémorandum d'accord avec ses partenaires internationaux ainsi que sur le renforcement de ses capacités en termes de recrutement et de formation du personnel.