Angola: Dénonciation de la fraude à l'Université

Université Agostinho Neto 2. Institut Supérieur de Service Social 3. Institut Supérieur de Technologie de l'Information et Communication 4. Institut Supérieur des Arts 5. Institut Supérieur de l'Education Physique et des Sports 6. Institut Supérieur des Sciences de Communication 7. Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Luanda 8 Ecole Supérieure Pédagogique de Bengo.

"Mon ministère travaille pour améliorer les conditions de travail et de salaire des fonctionnaires et professeurs des universités pour qu'ils ne soient pas corrompus », a-t-elle dit, appelant à la nécessité de dénoncer pour se libérer de ce mal.

Sumbe — La fraude, le copinage et le népotisme pour l'entrée dans une université du pays est « un mal généralisé », et toute la société doit s'engager dans cette lutte pour que la société ait un enseignement de qualité, a appelé mercredi, à Sumbe (Cuanza Sul), la ministre angolaise de l'enseignement supérieur, Maria Bragança Sambo.

