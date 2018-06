Togo: L'ANPGF prône un marketing en ligne sophistiqué

La salle de conférence de la chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) a encore accueilli ce mercredi la traditionnelle rencontre de d'informations et de formation pilotée par l'agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI (ANPGF).

« Le webmarketing : intégration des outils web dans la stratégie de communication » a été le thème de la formation du jour dirigée par Séwa mawussé ATTIKOSSIE, expert certifié en marketing digital. Pour les organisateurs, trois principaux objectifs sont assignés à la séance.

D'abord, elle a consisté de permettre aux participants de connaitre la typologie des outils numériques existants et l'intérêt qu'ils présentent pour les entreprises. Ensuite, les participants ont identifié les différentes étapes de la mise en place d'une stratégie de communication digitale. Enfin, le formateur a fait comprendre à ses entrepreneurs venus assister à la formation l'importance et les impératifs de la transformation digitale de l'entreprise pour une communication réussie.

« Le marketing en ligne d'une entreprise n'est pas chose aisée. Il importe notamment sur l'intégration des techniques du marketing aux outils du numérique », a déclaré Mme Naka GNASSINGBE De SOUZA, Directeur Général de l'ANPGF.

Aujourd'hui, a poursuivi Mme le Directeur Général de l'ANPGF, « les entreprises ne peuvent pas faire l'impasse sur la dimension numérique du marketing. Toute entreprise doit se former et compter sur un référent interne pour maitriser les outils du web et en piloter les projets ».

Le mercredi de l'entrepreneur (MDE) de ce jour a été spécial en ce sens qu'il marque le point de départ d'une autre forme de promotion des produits des promoteurs.

« Nous voulons vous offrir la possibilité de faire la promotion de vos affaires à travers les MDE et pour cela nous intégrons dans le programme de ces séminaires une plage de dix minutes pour la promotion des produits des promoteurs que nous identifierons », a souligné Mme GNASSINGBE De SOUZA.

Et pour joindre l'acte à la parole, c'est le Thé Bissap du nommé Léo KAGNI qui a été exposé à la séance ce mercredi.