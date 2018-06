Togo: Nathanaël Olympio - « La Cour Constitutionnelle prouve encore une fois son allégeance au pouvoir exécutif »

Président du Parti des Togolais, parti membre de la C14, Nathanaël Olympio pour sa part constate que « le président de la Cour Constitutionnelle a failli à sa mission de garant de Constitution », en opérant un tel appel à accélérer le processus électoral alors même que les acteurs politiques sont à la recherche des voies et moyens pour une sortie de crise et une amélioration du cadre électoral.

En attendant, une réaction collective et officielle de la Coalition des 14 sur le rappel au gouvernement et à la CENI du retard pris dans l'organisation des élections législatives, et donc à accélérer le processus pour que les élections se tiennent entre le 20 Juillet et le 19 Août de cette année 2018, c'est de façon individuelle que des leaders de l'opposition togolaise, surtout membre de cette Coalition se prononcent sur le communiqué de la Cour Constitutionnelle.

