Togo: Koroki à une victoire du sacre

Kotoko qui fait une seconde partie de saison plus intéressante que la première est allée accrocher Gbikinti à Atakpamé (le stade de Bassar étant sanctionné) sur un score nul et blanc, alors même que Espoir FC de Zio en faisait autant face à Maranatha 2-2 à Womé.

Match au sommet de cette 28ème journée, la confrontation Sémassi-Gomido n'a pas été sans spectacle. En tout cas, les spectateurs qui se sont déplacés en ont eu pour les dépenses effectuées. 2-2, ce fut le score à l'arrivée, avec une grosse déception côté Sémassi qui peut désormais dire adieu au sacre. Et pourtant ce fut une équipe des Guerriers de Tchaoudjo qui s'y est pris très tôt en prenant l'avance au score. C'était sans compter avec la détermination de Womé Dové et compagnie qui malgré le sacre en Coupe du Togo en voulaient toujours pour le doublé Coupe-Championnat. Les boys d'Olufadé Adékanmi (coach de Sémassi) s'en voudront au passage d'avoir raté par le biais de Tchatakoura Sèmiou dont le tir a été arrêté par Bédi Yovo.

Leader avant cette journée, Koroki de Tchamba qui se déplaçait à Kara pour affronter l'ASCK, après avoir été malmené et mené au score par Kossi Koudagba et ses coéquipiers n'a eu finalement la vie sauve que grâce à une égalisation en seconde partie. A l'arrivée, c'est un nul d'un but partout qui a sanctionné cette rencontre qui a vu s'y inviter dame pluie. En tout cas, c'est un score qui permet à Koroki de marquer un nouveau pas vers le sacre final qui n'est désormais qu'à trois points soit une victoire dans les deux derniers matches de la saison.

