Nigeria: Le Nigeria voit grand

Mais pas de quoi inquiéter John Obi Mikel, le capitaine et leader de l'équipe. Et pour cause : c'est la première fois que l'équipe part à un tournoi « comme celui-ci sans aucun problème d'argent, de bonus ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré au sortir de la cérémonie d'au revoir en présence du président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il n'y aura donc pas d'excuses sur le terrain pour la plus jeune équipe du Mondial, avec une moyenne d'âge de 24,5 ans.

Mais voilà, la préparation des hommes de Gernot Rohr laisse un petit goût aigre-doux. Après un match nul contre la RD Congo (1-1), les Super Eagles ont enregistré deux défaites en amical. Le premier face à l'Angleterre (1-2), et le second 1-0 contre la République Tchèque à Schwechat en Autriche.

Sur le papier, le Nigeria constitue l'une des meilleures chances de l'Afrique de passer le premier tour. Son passé dans la compétition, avec notamment un 1/8e de finale à son actif en 2014, plaide en sa faveur. Tout comme son groupe composé de fortes individualités qui ont fait une démonstration de force dans leur groupe qualificatif où se trouvaient également le Cameroun et l'Algérie (quatre victoires, un nul et une défaite).

