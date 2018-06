Congo-Kinshasa: Série noire - Pillage chez les Rossy Tshimanga

Après le décès du fils, Rossy Tshimanga Mukendi, le dimanche février 2018, à la suite des balles tirées par un élément de police, dans le cadre de la répression sanglante de la pacifique du CLC (Comité Laïc de Coordination), et du père Fernand Tshimanga, trois mois après, la série noire continue pour famille des disparus.

En effet, alors que la veuve, les enfants, et connaissances du dernier cité se trouvaient en pleine mortuaire à la veille de ses funérailles, la maison familiale a la visite d'un groupe d'inciviques dans la nuit de mardi 12 mercredi 13 juin 2018, dans la commune de Makala.

Les « visiteurs du soir », indique-t-on, ont pillé la résidence fond en comble, emportant mobiliers, appareils électroménagers, et autres. Dans l'entourage de la famille Tshimanga, on pense à coup monté et réussi, visant à l'affaiblir davantage, après la de ses deux piliers, à savoir Rossy Tshimanga et Fernand Tshimanga.

Les avocats de la famille ont promis de saisir les judiciaires compétentes en vue de l'ouverture d'une enquête au de ce vol qui a tout l'air d'une action de représailles.

Pourquoi en veut-on à la famille Tshimanga, après que les forces mal ont éliminé physiquement l'activiste Rossy Tshimanga et la mort de son père Fernand Tshimanga, incapable de supporter chagrin lui causé par la disparation inopinée de son fils ?

Les observateurs se demandent quel tort ont commis les Tshimanga mériter un sort aussi cruel ?

On rappelle que pour la punir pour un péché qui reste à préciser, famille Tshimanga était contrainte, pendant trois mois, de garder deuil, à la suite des manœuvres dilatoires liées aux d'autopsie. On croit que papa Fernand Tshimanga, incapable supporter la douloureuse épreuve de la longue attente des obsèques son fils, avait fini par craquer moralement et le suivre l'au-delà une semaine seulement après son enterrement. Après avoir frappée par deux deuils et un acte inexpliqué de pillage, à quel fourré doit s'attendre prochainement la famille Tshimanga ?