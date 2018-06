Congo-Kinshasa: Elections 2018 - CENI - Norbert Basengezi réceptionne mille machines à voter

Comme annoncée dans l'une des nos précédentes éditions au sujet de l'arrivée imminente de machines à voter à affecter à la campagne nationale d'éducation électorale et de sensibilisation des électeurs dans les Chefferies et Secteurs, Groupements et Villages, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi a, effectivement, réceptionné, mercredi 13 juin 2018, à l'aéroport international de N'Djili, de la firme Miru système de Séoul en Corée du Sud, mille machines à voter.

Désormais, elles seront déployées dans 724 chefferies et Secteurs puis dans 6095 Groupements et Villages afin de permettre à tout citoyen congolais, où qu'il se trouve, sur le territoire national ait l'occasion de palper et de manipuler cette outil qui sera installé dans chaque bureau de vote.

Avec cette opération, la CENI prend une autre allure dans le cadre du renforcement de la campagne nationale d'éducation électorale et de sensibilisation des électeurs, particulièrement dans l'arrière-pays. Pour la Commission Electorale Nationale Indépendante, l'objectif à termes est de permettre à tous les Congolais retenus sur la liste des électeurs d'expérimenter au moins une fois la machine à voter avant le rendez-vous tant attendu du 23 décembre 2018. Norbert Basengezi a déclaré que le débat sur la machine à voter est clos à Kinshasa mais il est déporté au niveau des territoires et villes de l'intérieur du pays : "Les machines sont destinées aux 40 millions d'électeurs congolais pour qu'ils soient à l'aise le 23 décembre 2018".

Six mois de tous les enjeux

Les six mois qui restent donnent l'occasion à la CENI de lancer un appel pressant à tous les Congolais d'être chacun dans son centre de vote pour être formé sur comment voter avec la machine à voter. De même, il rassure que les six mois qui restent sont de tous les enjeux car, une nouvelle ère voit le jour dans le processus électoral de la RDC avec la confirmation des élections à la date du 23 décembre 2018, et surtout que, a-t-il souligné, la date du 24 juin, journée commémorative de poisson, est consacrée au dépôt des listes de candidats aux différents scrutins. Il a, en outre, félicité les Partis et Regroupements politiques qui ont déjà déposé leur logo et la liste des mandataires. "Le 24 juin, ce sera la fin des rencontres avec les Partis et Regroupement politiques et nous fixons rendez-vous le 23 décembre avec les matériels de vote", a déclaré Norbert Bazengezi Katintima.

Il faut rappeler que le Vice-président de la CENI, Norbert BASENGEZI avait effectué une mission de contrôle de qualité de ces machines à voter aux cotés du Secrétaire Exécutif National Adjoint et de 20 experts de la CENI.

En effet, cette mission de Séoul, en Corée du Sud, a permis à la CENI de finaliser les commandes de l'ensemble des machines qui vont être utilisées pour l'organisation des scrutins du 23 décembre 2018.

Le programme de livraison de ces machines se présente comme suit : 1000 machines sont déjà livrées. Il reste à livrer 30.000 machines au mois de juillet ; 36.000 au mois d'août et 30.000, enfin, au mois de septembre.

Du coup, le déploiement de ces machines se fera sans précipitation parce que ce matériel est commandé à temps, précisait-il.