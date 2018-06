Ile Maurice: Vol au City College - L'ado de 15 ans et ses deux acolytes plaident coupables

Ils font l'objet de cinq accusations formelles. Vipin Mudhoo, 27 ans ; Avinash Thomas, 22 ans ; et un adolescent de 15 ans ont plaidé coupables. Il leur est reproché d'avoir perpétré un vol au City College, ainsi que chez un habitant de Pailles.

Lors de l'audience, l'avocate de la défense, Me Deena Bhoyroo, a demandé que le dossier à charge lui soit communiqué. Le procès a été renvoyé au 22 juin.

Des charges de «larceny armed with offensive weapons whilst being masked», possession d'articles volés, vol, et «aiding and abetting the authors of a crime», entre autres, pèsent sur les trois accusés. Vipin Mudhoo et l'adolescent auraient cambriolé le domicile d'un habitant de Pailles, le 26 juin 2017. Dix bracelets et six chaînes en or, un mini ipad, une tablette, un téléphone et une somme de Rs 9 000 avaient été emportés.

Quelques jours après, soit le 4 juillet 2017, le mineur et Vipin Mudhoo ont fait main basse sur une somme de Rs 200 000 du City College, à Port-Louis. C'est masqués et armés de sabres qu'ils ont pénétré dans l'enceinte de l'établissement. Le troisième accusé, Avinash Thomas, montait, lui, la garde entre-temps.