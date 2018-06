A Madagascar, moins de 15% du sang dans les centres de transfusion sanguine proviennent des donneurs bénévoles. Le don de sang volontaire et non rémunéré, reste le moyen permettant de garantir une réserve suffisante en sang tout au long de l'année.

A l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Madagascar célèbre aussi cette journée qui souligne les valeurs humaines fondamentales que sont l'altruisme, le respect, l'empathie et la compassion, représentant ensemble, la pierre angulaire des systèmes du don de sang volontaire non rémunéré.

Ce jour, 14 juin, journée mondiale du don de sang, on rend hommage aux donneurs de sang bénévoles et réguliers. Cette journée est une occasion de souligner l'importance de ce geste qui sauve des vies, car jusqu'ici, en dépit des progrès de la science, l'homme n'est pas encore parvenu à « fabriquer » du sang qui pourrait se substituer à 100% au sang humain. Cette année, le thème de la journée du don de sang est « Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie ».

