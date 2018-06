Togo: La Cour constitutionnelle demande la tenue des législatives avant fin 2018

Le 12 Juin 2018, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement et à la Commission électorale (CENI) de… Plus »

Le contexte politique est confus et le dialogue politique - qui peut mettre en œuvre les réformes avant l'élection comme l'exigent 14 partis de l'opposition depuis plusieurs mois - est dans l'impasse. Le président de la République avait prévenu lors des vœux du Nouvel An en janvier : « les rendez-vous retenus par le calendrier électoral cette année seront tenus ».

La Constitution a prévu des délais et la Cour constitutionnelle en est la gardienne naturelle. « C'est donc dire que jusque-là on est dans la normalité des choses », confie un professeur de droit à l'université de Lomé qui requiert l'anonymat.

Selon le communiqué lu à la télévision nationale mardi soir, la Cour constate que le processus a pris du retard et enjoint à la Commission électorale nationale indépendante et au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour organiser les élections avant la fin de l'année 2018.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.