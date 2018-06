Algérie: Grande mosquée d'Alger - L'importance de l'aspect artistique dans le décor mise en avant

Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a précisé que l'aspect artistique enrichira davantage cette œuvre architecturale religieuse, culturelle et scientifique, mettant en avant la contribution des artistes algériens en matière de mosaïque et de calligraphie.

Cette visite nocturne s'inscrit dans le cadre du suivi du taux d'avancement des travaux et d'encourager les ouvriers à poursuivre leurs efforts afin de respecter le calendrier fixé par le secteur , estime M. Temmar. Elle permet également le contrôle de la qualité de l'éclairage artistique et en laser, ajoute-t-il.

A ce propos, le ministre a instruit les responsables du projet de conclure des contrats avec des artistes en céramique et en décor et de leur réunir toutes les conditions favorables.

Lors de sa visite au chantier du projet en compagnie du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh pour s'enquérir de l'avancement des travaux, M. Temmar a précisé que le design intérieur et extérieur de la mosquée devrait refléter le cachet algérien authentique et le style islamique.

- Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a mis l'accent, lors d'une visite d'inspection qu'il a effectuée mardi soir à la grande mosquée d'Alger, sur l'importance de l'aspect artistique en matière de décor intérieur et d'aménagement extérieur de la mosquée.

