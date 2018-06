Algérie: Produits phytosanitaires à usage agricole - Plusieurs procédures de contrôle appliquées

Concernant la récente affaire de refoulement de produits agricoles exportés vers le Canada et la Russie, le même responsable affirme que ce refoulement est dû au non respect de la chaîne de froid: "Il y a des opérateurs qui ne respectent pas la chaîne de froid", regrette-t-il.

A ce propos, il relève, entre autres, l'importance des délais d'emploi des pesticides avant la récolte (un délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte): il y a des traitements qui doivent s'arrêter une semaine avant la récolte pour certains produits, et de trois jours pour d'autres.

Selon M. Moumen, les pesticides homologués doivent être utilisés sur des cultures, des insectes et contre des maladies précises et à des doses également bien définies.

Cette demande doit également comprendre un dossier comportant les résultats toxicologiques et épidémiologiques de la matière active et du produit commercial, ainsi qu'un dossier biologique comportant les résultats de l'efficacité du produit.

La demande d'homologation doit notamment comprendre un certificat attestant que ce produit est homologué dans le pays d'origine, une fiche descriptive de la matière active et du produit commercial contenant toutes les données scientifiques et techniques relatives à l'identification, aux caractéristiques physico-chimiques de la matière active et du produit.

