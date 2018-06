Algérie: Stratégie SH 2030 - La perspective de placer Sonatrach dans le TOP 5 est réalisable

"Nous sommes en train d'expliquer cette stratégie à l'internationale et de discuter avec nos partenaires, avec qui nous voulons travailler davantage et créer de nouvelles opportunités de business et de la valeur ajoutée pour notre pays", a-t-il ajouté, tout en promettant de présenter les aspects financiers de la "SH 2030", lors d'une prochaine rencontre.

"Nous comptons aussi sur la capitalisation de toutes nos potentialités, humaines, notamment à travers le travail en commun et sur le capital expérience de Sonatrach", a soutenu M. Ould Kaddour, précisant que la stratégie est nationale et internationale à la fois.

"Nous tablons sur l'excellence. Nous estimons que cette perspective est faisable et jouable, car nous avons bien étudié tous les critères qu'il faut et quels sont les points à développer", a-t-il argumenté.

A Oran, la présentation de la stratégie s'est focalisée sur les aspects de développement en relation avec l'activité Aval, tandis que les présentations précédentes ont porté sur la vocation et la spécificité de chaque région, comme Hassi Messaoud, Skikda et Hassi R'mel.

Le responsable du groupe qui s'est étalé sur les points focaux de la nouvelle stratégie de Sonatrach, n'a pas manqué de souligner l'adhésion de tout le personnel de la compagnie, qualifié, "motivé et engagé" à ce projet "SH 2030", relevant, à ce titre, l'importance d'aller vers les régions pour expliquer les objectifs de la stratégie à court, à moyen et à long termes.

S'exprimant lors de la présentation de la stratégie de la Sonatrach à l'horizon 2030 (SH 2030), au siège de l'activité Aval à Oran, M. Ould Kaddour a indiqué que "Sonatrach s'est fixée l'objectif de figurer à l'avenir et à travers sa stratégie, parmi les cinq meilleures entreprises pétrolières au monde", soutenant que cela "n'est pas une chose impossible et c'est certainement réalisable".

