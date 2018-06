Sénégal: Contenu local de l'industrie pétrolière - Le gouvernement vise un objectif de 50% d'ici 2030 (Macky Sall)

24 ans après le génocide de 1994 et les tensions politiques et diplomatiques, les relations entre Kigali… Plus »

"Il faut des services d'approvisionnement divers mais aussi que les PMI et PME soient à même d'apporter leur vraie contribution, une valeur ajoutée par rapport à ces besoins de l'activité pétrolière et gazière", a préconisé Macky Sall par rapport à la deuxième dimension du contenu local de l'industrie pétrolière.

Macky Sall a indiqué que la première fonction du contenu local pourrait être la formation des ressources humaines nationales et leur emploi aux différents niveaux de la chaîne pétrolière et gazière.

"Le Contenu local pourrait se définir comme étant la part de dépenses engagées par l'industrie pétrolière pour assurer quatre fonctions principales", a expliqué le président Sall lors de la concertation nationale sur la répartition des revenus pétroliers et gaziers et sur le contenu local.

