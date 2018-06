24 ans après le génocide de 1994 et les tensions politiques et diplomatiques, les relations entre Kigali… Plus »

Pour cela, M. Aka-Evy entend bâtir des liens entre commerçants sénégalais et congolais et renforcer les échanges en matière de services. Certes, géographiquement, les deux pays sont « très éloignés », mais grâce au transport maritime, il y a toujours eu des transactions dans les deux sens. Le défi sera de renforcer ces flux.

Pour le moment, la balance commerciale est « en faveur » du Sénégal. En effet, du fait des liens culturels « particuliers » entre les deux pays, il y a une communauté sénégalaise « très entreprenante » et fortement présente dans l'économie et le commerce au Congo. « Nous voulons œuvrer, non pas pour inverser, mais à ce qu'il y ait un équilibre de la balance commerciale, en fructifiant les échanges ».

Déjà « excellentes » du point de vue historique et culturel, les relations entre le Sénégal et le Congo gagneraient à être renforcées sur le plan économique, explique l'ambassadeur congolais à Dakar Luc-Jean Saint-Vito Aka-Evy.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.