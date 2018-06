Algérie: Algérie Poste enregistre près de 65 millions d'opérations durant le mois de Ramadhan

- Algérie Poste a enregistré, durant le mois de Ramadhan, près de 65 millions d'opérations, entre paiements à vue, versements accélérés et demandes d'avoir, ayant résulté le retrait de plus de 311 milliards de DA, indique mercredi cet établissement public dans un communiqué.

"Algérie Poste a enregistré près de 65 millions d'opérations (paiement à vue, versement accéléré, demande d'avoir) avec des pics qui ont atteint plus de 4 millions d'opérations au début et à la fin du mois de Ramadhan oyennant tout au long du mois les 3 millions d'opérations par jour", précise l'entreprise.

Ces opérations "ont résulté le retrait de plus de 311 milliards de DA, avec une moyenne de plus de 12 milliards de DA par jour, suffisamment couverts grâce aux prévisions de l'entreprise qui a assuré une liquidité en continue et une disponibilité de ses services à travers le plan d'ouverture nocturne des principaux bureaux de poste ainsi que son premier bureau de poste mobile installé au niveau des Sablettes d'Alger", relève la même source.

Algérie Poste a, également, recensé "près de 5 millions d'opérations au niveau de ses GAB, avec une moyenne de 220 mille opérations/jour, pour un montant global de 35 milliards de DA retirés via ses automates, soit environ 13% du volume global des retraits".

Algérie Poste réitère, par la même occasion, "sa volonté à satisfaire sa clientèle et à améliorer sa qualité de service dans une optique de modernisation et d'innovation, en étant proche et à l'écoute de ses clients".