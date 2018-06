Algérie: 150.000 policiers mobilisés pour la sécurisation de la saison estivale

- La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé, dans le cadre du plan de sécurisation de la saison estivale, 150.000 policiers, tous grades confondus, et des moyens et équipements nécessaires tels que des hélicoptères et des caméras de surveillance, à travers les différents points sensibles et plages au niveau national, a indiqué, mercredi, un communiqué de la DGSN.

A cet égard, "77 postes de police ont été mis en service soutenus par 1700 policiers, de différents grades, dont 100 policières, dotés de tous les moyens et d'équipements nécessaires pour garantir la sécurité des estivants au niveau de 81 plages autorisées à la baignade", a indiqué le communiqué.

La même source fait état en outre de la mobilisation de 1337 motards et 4269 agents de police routière pour les missions de patrouilles pédestres et motorisées, ainsi que 1604 agents pour la sécurisation des wilayas côtières à travers les missions de surveillance, de sécurité, de prévention et d'intervention.

Lire aussi: Saison estivale: possible prolongation des horaires de surveillance nocturne des plages

Dans le cadre de ce plan de sécurité, il a été prévu également "72 radars et 695 alcootests pour faire face à tout acte imprudent à même de porter atteinte à la vie et les biens des usagers de la route".

Par ailleurs, la DGSN affirme que ses unités et formations déployées sur le terrain veilleront à l'intensification du déploiement à travers tous les réseaux routiers qui connaissent un trafic intense, et seront renforcées par un escadron aérien en vue de sécuriser et surveiller les lieux à forte affluence des estivants tels que les plages, les forêts et les lieux de divertissement, sans pour autant oublier les lieux isolés comme les plages non surveillées.