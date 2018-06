Algérie: Gaz de Schiste - Prendre le temps qu'il faut pour son exploitation de manière professionnelle

"Pour l'exploitation du gaz de schiste, on va y aller", a-t-il affirmé, tout en rassurant que "cela se fera de façon propre, sûre et dans le souci de tout préserver".

"Lors de ma dernière visite à Aïn Salah, j'ai demandé aux citoyens de la région de designer des représentants afin qu'ils puissent visiter des sites et des installations de production de gaz de schiste à l'étranger. Ils pourront constater de visu ce qui se fait dans ces pays et à leur retour, en rendre compte ensuite à leurs concitoyens", a souligné le même responsable.

Interrogé sur le sujet, lors d'un point de presse, à l'issue de la présentation de la stratégie de Sonatrach "SH2030", M. Ould Kaddour a considéré qu'il fallait parler de qualité et non d'échéances et de facteur temps en ce qui concerne l'exploitation du gaz de schiste.

