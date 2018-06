Ile Maurice: Plaine-Corail - La nouvelle piste en chantier en 2019

La construction d'une nouvelle piste d'atterrissage à Plaine-Corail, Rodrigues, prend son envol.

Le gouvernement cherche un consultant pour préparer une demande de licence d'Environmental Impact Assessment. Au bureau du Premier ministre, Ken Arian, également président d'Airports of Mauritius Ltd (AML), affirme que les travaux devraient commencer en 2019. «La construction de cette piste d'atterrissage est une priorité du gouvernement et de l'Assemblée régionale de Rodrigues. Nous avons déjà enclenché les procédures pour ce projet», dit-il.

Dans un premier temps, le gouvernement régional dirigé par l'Organisation du peuple de Rodrigues avait opté pour le rallongement de la piste existante sur des pilotis érigés en mer, mais cette option est considérée comme étant trop onéreuse. Il a alors choisi une nouvelle piste en parallèle avec celle qui existe. Le gouvernement mauricien est en négociation avec l'Agence française de développement (AFD) pour avoir la somme de Rs 3 milliards nécessaires pour les travaux.

D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'AML a acheté les actions de la State Investment Corporation Ltd et du gouvernement central au sein d'Airports of Rodrigues Ltd. Ce faisant, le gouvernement a voulu qu'AML apporte son soutien financier pour faciliter le développement de l'aéroport de Plaine-Corail.

Par ailleurs, dans une interview à l'express la semaine dernière, le Minority Leader, Nicolas Von Mally, a dit regretter que le gouvernement régional ait perdu du temps sur ce projet. «Depuis 2016, mon parti avait proposé une piste parallèle, mais quand nous avions perdu les élections, le gouvernement régional a voulu se concentrer sur une piste aménagée sur pilotis», indique-t-il.

Avec cette nouvelle piste, des Airbus A 319 pourront desservir Rodrigues en provenance de Maurice, de La Réunion, des Seychelles et de Madagascar.